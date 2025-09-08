21:02
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Происшествия

ВОЗ призвала талибов снять ограничения для женщин-медиков после землетрясения

Всемирная организация здравоохранения обратилась к Талибану с просьбой снять ограничения в отношении афганских женщин – гуманитарных работников, разрешив им передвигаться без сопровождения мужчин и помогать женщинам, испытывающим трудности с доступом к медицинской помощи после мощного землетрясения на востоке Афганистана, унесшего жизни 2 тысяч 200 человек.

Серьезной проблемой стал острый дефицит женщин-медработников, считает заместитель представителя ВОЗ в Афганистане Мукта Шарма. Около 90 процентов персонала в регионе составляют мужчины, а оставшиеся 10 процентов — в основном акушерки и медсестры, которые не могут в полной мере лечить тяжелые травмы. Многие афганки боятся обращаться к мужчинам-врачам, что мешает им получить медицинскую помощь.

Читайте по теме
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин

Министерство здравоохранения Афганистана и представители талибов отказались комментировать ситуацию. Ранее они заявляли, что обеспечат доступ женщин к помощи в рамках их трактовки исламского права. Однако с 2022 года талибы запретили сотрудницам НПО работать вне дома, делая лишь частичные исключения в сферах образования и здравоохранения.

Ограничения остаются огромными, требования наличия махрама (мужского опекуна) продолжают действовать, и никаких официальных послаблений власти не дали.

Особое беспокойство вызывает то, что женщины, потерявшие мужей во время катастрофы, теперь вынуждены жить под действием строгих правил без мужской поддержки. Кроме того, многие страдают от психологической травмы, повышенного давления и отсутствия доступа к психиатрической помощи.

По данным ООН, около 11 тысяч 600 беременных женщин оказались в зоне бедствия.

​Ранее сообщалось, что в Афганистане после землетрясения многие женщины не получали помощи, потому что спасатели-мужчины отказывались с ними контактировать из-за действующих запретов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342658/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
Нас ждут мощные землетрясения: под Атлантическим океаном формируется новая зона
Разрушительное землетрясение в Афганистане. Садыр Жапаров выразил соболезнования
В Афганистане при землетрясении погибло не менее 500 человек
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
Третье за два дня землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
В&nbsp;Москве задержан член ОПГ Кольбаева по&nbsp;прозвищу Узун Улан В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 сентября: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 сентября: местами дож...
20:43
ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой примет участие в фестивале «Рязанские смотрины»
20:21
ВОЗ призвала талибов снять ограничения для женщин-медиков после землетрясения
20:02
Отбор на Кубок Азии по футболу U-23. Болельщиков в Бишкеке ждет шоу-программа
19:49
Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам