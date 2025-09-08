ВОЗ призвала талибов снять ограничения для женщин-медиков после землетрясения

Всемирная организация здравоохранения обратилась к Талибану с просьбой снять ограничения в отношении афганских женщин – гуманитарных работников, разрешив им передвигаться без сопровождения мужчин и помогать женщинам, испытывающим трудности с доступом к медицинской помощи после мощного землетрясения на востоке Афганистана, унесшего жизни 2 тысяч 200 человек.

Серьезной проблемой стал острый дефицит женщин-медработников, считает заместитель представителя ВОЗ в Афганистане Мукта Шарма. Около 90 процентов персонала в регионе составляют мужчины, а оставшиеся 10 процентов — в основном акушерки и медсестры, которые не могут в полной мере лечить тяжелые травмы. Многие афганки боятся обращаться к мужчинам-врачам, что мешает им получить медицинскую помощь.

Министерство здравоохранения Афганистана и представители талибов отказались комментировать ситуацию. Ранее они заявляли, что обеспечат доступ женщин к помощи в рамках их трактовки исламского права. Однако с 2022 года талибы запретили сотрудницам НПО работать вне дома, делая лишь частичные исключения в сферах образования и здравоохранения.

Ограничения остаются огромными, требования наличия махрама (мужского опекуна) продолжают действовать, и никаких официальных послаблений власти не дали.

Особое беспокойство вызывает то, что женщины, потерявшие мужей во время катастрофы, теперь вынуждены жить под действием строгих правил без мужской поддержки. Кроме того, многие страдают от психологической травмы, повышенного давления и отсутствия доступа к психиатрической помощи.

По данным ООН, около 11 тысяч 600 беременных женщин оказались в зоне бедствия.

​Ранее сообщалось, что в Афганистане после землетрясения многие женщины не получали помощи, потому что спасатели-мужчины отказывались с ними контактировать из-за действующих запретов.