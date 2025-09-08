Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека

Милиция задержала участников драки, произошедшей в одном из дворов Бишкека. Кадры жестокого избиения ранее были распространены в социальных сетях.

По данным ГУВД Бишкека, 7 сентября в УВД Октябрьского района с рапортом обратился следователь. Он сообщил, что во дворе одного из домов, расположенного по улице Токтоналиева, один мужчина нанес телесные повреждения другому, после чего первый скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР. Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза.

В качестве подозреваемых задержаны граждане С.С., 1985 года рождения, и Л.Ю., 1988 года рождения. Они водворены в ИВС. По нарушениям общественного порядка в отношении гражданина Р.Б., 1989 года рождения, составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса КР о правонарушениях. Следствие продолжается.