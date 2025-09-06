Сотрудники милиции задержали директора фонда «Ашар бирикмеси», который подозревается в мошенничестве, сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

Фото УВД Октябрьского района Бишкека. Директора фонда «Ашар бирикмеси» снова задержали за мошенничество

По данным ведомства, в начале года Алиакбар Каныбек уулу взял у жительницы города 183 тысяч сомов и обещал ей дать 3 миллиона сомов на покупку жилья. Однако не выполнил обязательств.

Ранее с заявлением обратилась гражданка Т.С., с просьбой принять меры в отношении директора фонда «Ашар бирикмеси» К.А., который 6 января 2025 года, находясь в офисе фонда на улице Токтоналиева, войдя в доверие, под предлогом предоставления денежных средств из фонда для покупки жилья в размере, завладел денежными средствами в размере 183 тысяч 200 сомов и по настоящее время не выполняет свои обязательства, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В отношении К.А. возбуждено 11 уголовных дел, а также есть 4 материала доследственных проверок. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет 4 миллиона 681 тысячу 200 сомов.

Напомним, в апреле Алиакбара Каныбек уулу правоохранители уже задерживали - по подозрению в мошенничестве с использованием имени президента страны Садыра Жапарова и его сына Рустама Жапарова.