Происшествия

В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция

Жительница Бишкека опубликовала видео, в котором рассказала о бытовом скандале с бывшим супругом. По ее словам, мужчина представляется сотрудником Генеральной прокуратуры, однако в ведомстве он не работает.

В заявлении женщина указала, что в апреле прошлого года ее бывший муж выгнал ее и четверых несовершеннолетних детей из дома. Она утверждает, что мужчина угрожал ей ножом на глазах детей. Женщине удалось выбежать к соседям.

«Я больше не могу молчать. Я очень боюсь за жизнь детей, себя и своих родных», — говорится в обращении пострадавшей.

В Ленинском РУВД Бишкека подтвердили факт регистрации заявления в отношении Ч.О., 1984 года рождения, уроженца Алайского района Ошской области. В пресс-службе милиции сообщили, что материал внесен в межведомственную электронную базу, в настоящее время сотрудники проводят необходимые проверки и следственные действия.
