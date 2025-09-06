В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция

Жительница Бишкека опубликовала видео, в котором рассказала о бытовом скандале с бывшим супругом. По ее словам, мужчина представляется сотрудником Генеральной прокуратуры, однако в ведомстве он не работает.
«Я больше не могу молчать. Я очень боюсь за жизнь детей, себя и своих родных», — говорится в обращении пострадавшей.
В Ленинском РУВД Бишкека подтвердили факт регистрации заявления в отношении Ч.О., 1984 года рождения, уроженца Алайского района Ошской области. В пресс-службе милиции сообщили, что материал внесен в межведомственную электронную базу, в настоящее время сотрудники проводят необходимые проверки и следственные действия.