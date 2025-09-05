Государству возвращена теплица с участком в 12 гектаров в Кара-Суйском районе

Земельный участок площадью 12,3 гектара стоимостью 404 миллиона сомов вместе с расположенной на нем теплицей возвращен в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Фото ГП. Участок

По ее данным, прокуратура Кара-Суйского района Ошской области провела проверку соблюдения требований земельного законодательства. В ходе нее установлено, что земельный участок в 12,3 гектара, находящийся в Беш-Мойноке Мадынского айыл окмоту, незаконно распродан частным лицам.

В результате он возвращен в государственную собственность.