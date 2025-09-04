11:56
Происшествия

При получении взятки задержаны налоговики Ленинского района Бишкека

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании по факту вымогательства взятки в размере 100 тысяч сомов сотрудников Государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека.

По данным пресс-центра ведомства, с поличным при получении денег задержаны начальник отдела Т.У.Х. и главный инспектор О.У.Ж. Они водворены в ИВС.

Накануне сообщалось о задержании начальника отдела проверок Ленинского УГНС. По данным спецслужбы, должностные лица управления в сговоре с частными предпринимателями создали коррупционный механизм по уклонению от обязательных налоговых платежей.
