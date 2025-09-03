09:51
Происшествия

В Бишкеке задержан начальник одного из отделов ГНС по Ленинскому району

Государственный комитет нацбезопасности заявил, что должностные лица управления Налоговой службы по Ленинскому району Бишкека в сговоре с частными предпринимателями создали коррупционный механизм по уклонению от обязательных налоговых платежей.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По данным спецслужб, установлены факты передачи денежных средств начальнику отдела проверок. А согласно показаниям главного инспектора этого же отдела, ее начальник получил взятку в размере $5 тысяч от представителей ОсОО «Т.» за снижение суммы налоговых отчислений в государственный бюджет.

Начальник отдела задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ГКНБ добавили, что продолжается демонтаж коррупционной схемы в системе налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341990/
