Происшествия

На юге Кыргызстана произошло землетрясение

На юге Кыргызстана произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы вчера, 29 августа, в 17.32. Очаг землетрясения располагался на территории КР — в 12 километрах к северо-востоку от поселка городского типа Токтогул, в 160 километрах к северо-востоку от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила в селах Арал, имени Куйбышева, Кызыл-Туу, Джаны-Джол, поселке городского типа Токтогул — 3,5 балла, в селах Терек-Суу, Кара-Суу, Комсомол, Кетерме, Торкент, Сары-Сегет, Бел-Алды — 3 балла, в селах Ак-Тектир, Кушчу-Суу, Мазар-Суу, Чолпон-Ата, Чон-Арык, Кырк-Казык, Кара-Джыгач, Уч-Терек, Кемен-Тебе — 2,5 балла.
