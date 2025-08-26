Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы. Всего погибло 20 человек после авиаудара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе пишет The Times of Israel, добавляя, что среди погибших — четыре журналиста.

Фото Al Jazeera.

Al Jazeera, в свою очередь, сообщает, что погибли пять журналистов, в том числе оператор телеканала и известный блогер.

«Мы считаем, что израильская оккупация, американская администрация и страны, участвующие в геноциде, такие как Великобритания, Германия и Франция, несут полную ответственность за совершение этих отвратительных жестоких преступлений», — цитирует Al Jazeera заявление властей анклава.

В руководстве ЦАХАЛ приказали немедленно расследовать удары по больнице и выразили сожаление по поводу ущерба, нанесенного мирным жителям, передает The Times of Israel.