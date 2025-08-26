11:12
Происшествия

Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы

Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы. Всего погибло 20 человек после авиаудара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе пишет The Times of Israel, добавляя, что среди погибших — четыре журналиста.

Al Jazeera
Фото Al Jazeera. Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы

Al Jazeera, в свою очередь, сообщает, что погибли пять журналистов, в том числе оператор телеканала и известный блогер.

«Мы считаем, что израильская оккупация, американская администрация и страны, участвующие в геноциде, такие как Великобритания, Германия и Франция, несут полную ответственность за совершение этих отвратительных жестоких преступлений», — цитирует Al Jazeera заявление властей анклава.

В руководстве ЦАХАЛ приказали немедленно расследовать удары по больнице и выразили сожаление по поводу ущерба, нанесенного мирным жителям, передает The Times of Israel.
