Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе

В Жайылском районе Чуйской области в рамках досудебного производства на баланс государства возвращены 1 тысяча 40 гектаров сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что отдельными руководителями и сотрудниками органов местного самоуправления была организована незаконная схема по предоставлению неучтенных земельных угодий в аренду по заниженной стоимости. При этом земли отдавали аффилированным лицам путем составления фиктивных договоров аренды через подставных лиц, которые использовали земельные участки в личных интересах.

По данным ГКНБ, должностные лица государственных органов не соблюдали обязательную процедуру изъятия в муниципальную или государственную собственность.

Сейчас Государственное агентство по земельным ресурсам проводит регистрацию земельных угодий. Также проводится работа по выявлению должностных лиц, причастных к вышеуказанным фактам.