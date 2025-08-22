Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе

В Жайылском районе Чуйской области в рамках досудебного производства на баланс государства возвращены 1 тысяча 40 гектаров сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По данным ГКНБ, должностные лица государственных органов не соблюдали обязательную процедуру изъятия в муниципальную или государственную собственность.
Сейчас Государственное агентство по земельным ресурсам проводит регистрацию земельных угодий. Также проводится работа по выявлению должностных лиц, причастных к вышеуказанным фактам.