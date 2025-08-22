12:49
Происшествия

В Оше загорелся жилой дом. МЧС эвакуировало жителей

В Оше сегодня утром загорелся пятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома на улице Салиева. Для его тушения в 09.51 привлекли один расчет пожарно-спасательного отделения №13 города Ош. Дополнительно в 10.04 направили еще один расчет и автолестницу. 

Кроме того, в 10.30 к тушению пожара подключились четыре спасателя и штаб Ошской городской службы спасения.

На видео, опубликованном МЧС, видно, как спасатель выносит младенца в простыне.

По состоянию на 10.46, огонь удалось локализовать, в данный момент ведутся работы по его полной ликвидации. Жильцы многоэтажного дома эвакуированы силами спасателей.
