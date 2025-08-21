В Нарынской области участок бывшей ТЭЦ передан государству

Государству возвращен земельный участок, принадлежащий ТЭЦ в селе Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что ТЭЦ, расположенная на участке в 2,98 гектара, в советский период обеспечивала теплом производственные объекты бывшего завода «Оргтехника», а также социальные и жилые объекты села Мин-Куш. В качестве топлива использовался бурый уголь.

В 1994 году после приостановления деятельности завода «Оргтехника» из-за нехватки твердого топлива и горюче-смазочных материалов ТЭЦ передали на баланс Нарынского предприятия электрических сетей (НПЭС). В 2001 году это предприятие под предлогом невостребованности безвозмездно передало имущества бывшей ТЭЦ ОсОО «Электротехсервис-ТАТ».

Отмечается, что по условиям договора на ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» обязалось привлечь к 2005 году инвестиции в объеме 20 миллионов сомов для восстановления предприятия и сдачи в эксплуатацию ТЭЦ с созданием до 15 рабочих мест.

«Однако в феврале 2023 года ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» вместо выполнения взятых обязательств продало ТЭЦ уроженцу села Мин-Куш. Часть оборудования ТЭЦ в период нахождения на балансе ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» была распродана, часть — разобрана местными жителями», — отметили в ГКНБ.

По итогам оперативных мероприятий земельный участок ТЭЦ передан на баланс Мин-Кушского айыльного аймака.