17:15
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Происшествия

Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду

В городе Оше в точке фастфуда Lavash center отключили свет и воду. Об этом сообщил руководитель пресс-службы мэрии Жумамидин Сулайманкулов.

По его словам, во время рейда выяснилось, что на кухне заведения царит антисанитария.

«В Lavash center, где мы, облизываясь, стояли в огромной очереди, чтобы поесть, вот так готовят шаурму. Сегодня во время утреннего рейда мы вышли отсюда, проследив за следами сточных вод, полных отходов. В результате соответствующие службы прекратили подачу воды и электроэнергии! Времена, когда деньги важнее здоровья людей», — отметил он.

За четыре месяца 2025 года из-за несоблюдения гигиены питания и других нарушений оштрафовали 566 ответственных лиц на общую сумму 7,5 миллиона сомов. Приостановлена эксплуатация 43 объектов — кафе и других точек общественного питания. Такие данные предоставили в столичном центре Госсанэпиднадзора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340194/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Мэру Оша показали детский сад, построенный 124 года назад
Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
Мэр Оша нашел таракана в детском саду и вручил его директору
В Оше трем семьям, проживающим в ветхих домах, от имени мэра подарили квартиры
Мэр Оша похвалил директора детсада «Айданек»: отличные условия
Руководители Ошской городской прокуратуры и суда получили автомобили от мэра
Не работает. Мэр Оша поручил подать заявление в прокуратуру на директора школы
Новую муниципальную инспекцию в городе Ош возглавил Нурсултан Шакир уулу
В Араванском районе задержан житель за дачу взятки сотруднику «Кадастра»
В Оше известный профессор приватизировал корпус вуза. Мэр намерен вернуть его
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
На&nbsp;пляже Иссык-Куля у&nbsp;женщины украли кольца и&nbsp;телефон. Милиция помогла вернуть На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
19 августа, вторник
17:04
Кыргызстан получил более 1,2 тысячи тонн продовольственной помощи из России Кыргызстан получил более 1,2 тысячи тонн продовольствен...
16:32
В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
16:19
Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду
16:01
Кыргызстанцы завоевали две медали на турнире по парадзюдо в Египте
15:47
В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки