Антисанитария. В городе Ош в точке фастфуда отключили свет и воду

В городе Оше в точке фастфуда Lavash center отключили свет и воду. Об этом сообщил руководитель пресс-службы мэрии Жумамидин Сулайманкулов.

По его словам, во время рейда выяснилось, что на кухне заведения царит антисанитария.

«В Lavash center, где мы, облизываясь, стояли в огромной очереди, чтобы поесть, вот так готовят шаурму. Сегодня во время утреннего рейда мы вышли отсюда, проследив за следами сточных вод, полных отходов. В результате соответствующие службы прекратили подачу воды и электроэнергии! Времена, когда деньги важнее здоровья людей», — отметил он.

За четыре месяца 2025 года из-за несоблюдения гигиены питания и других нарушений оштрафовали 566 ответственных лиц на общую сумму 7,5 миллиона сомов. Приостановлена эксплуатация 43 объектов — кафе и других точек общественного питания. Такие данные предоставили в столичном центре Госсанэпиднадзора.