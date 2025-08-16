13:53
Происшествия

Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку в районе пика Победы

16 августа 2025 года в районе Пика Победы экипаж вертолета Ми-8 (бортовой номер 205), принадлежащий Министерству обороны Кыргызской Республики, вылетел для эвакуации погибших и пострадавших альпинистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

По его данным, при осуществлении посадки в условиях высокогорья и сложной метеообстановки, произошла жесткая посадка вертолета. На борту находились члены экипажа и горноспасатели, привлеченные к выполнению задачи по эвакуации.

Все находившиеся на борту живы. В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести, не представляющие угрозы для их жизни. На место инцидента направлены профильные специалисты для эвакуации пострадавших.

Российский альпинист скончался после покорения пика Победы в Кыргызстане

 Министерство обороны продолжает проведение спасательной операции и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности личного состава и завершения эвакуационных мероприятий.
