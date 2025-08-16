Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку в районе пика Победы

16 августа 2025 года в районе Пика Победы экипаж вертолета Ми-8 (бортовой номер 205), принадлежащий Министерству обороны Кыргызской Республики, вылетел для эвакуации погибших и пострадавших альпинистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, при осуществлении посадки в условиях высокогорья и сложной метеообстановки, произошла жесткая посадка вертолета. На борту находились члены экипажа и горноспасатели, привлеченные к выполнению задачи по эвакуации.
Все находившиеся на борту живы. В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести, не представляющие угрозы для их жизни. На место инцидента направлены профильные специалисты для эвакуации пострадавших.
Министерство обороны продолжает проведение спасательной операции и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности личного состава и завершения эвакуационных мероприятий.