Общество

В центре Бишкека построят 25-этажный бизнес-центр с вертолетной площадкой

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В самом центре Бишкека в районе пересечения улицы Боконбаева и проспекта Манаса ОАО «Аэропорты Кыргызстана» планирует строительство нового, технологичного и креативного 25-этажного бизнес-центра под названием «Авиатор». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что проект станет одной из самых необычных и современных архитектурных инициатив столицы, объединив в себе деловую инфраструктуру, гостиничный сервис и элементы авиационной эстетики.

«Авиатор» будет выполнен в авиационном стиле с дизайнерскими решениями, отсылающими к теме полета, динамики и высоких технологий. Внутри комплекса разместятся бизнес-площади, офисы, рестораны, бутики, отель и другие пространства для предпринимателей, стартапов и представителей креативных индустрий. 

Одной из ключевых особенностей проекта станет вертолетная площадка на крыше 25-этажного здания.

По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», инвестором проекта выступит китайская компания. Сроки и стоимость не уточняются. 

Планируется, что авиакомпания Asman Airlines (дочерняя структура ОАО «Аэропорты Кыргызстана») будет осуществлять прогулочные и деловые вертолетные рейсы по Бишкеку и в близлежащие районы. Вертолет для этих целей компания намерена закупить в ближайшее время.

«Проект «Авиатор» призван стать новой точкой притяжения для бизнеса, инвесторов и гостей столицы, а также символом современного, амбициозного и открытого к инновациям Бишкека», — заключил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360439/
