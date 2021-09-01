Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан

Известный российский блогер Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан. Видео опубликовано на YouTube.

Он отмечает, что с момента распада СССР в Кыргызстане силовым путем сместили трех президентов, но достичь благополучия это не помогло.

«Кыргызстан — среднеазиатская демократия посреди гор и авторитарных режимов. Клановость, коррупция и нищета здесь граничат со свободными выборами, многопартийностью и ностальгией по СССР. Еще эта страна — один большой заповедник. В ролике вы узнаете, как живет независимый Кыргызстан, почему его жители так любят Владимира Путина и откуда у них страсть к протестам», — говорится в описании к видео.

Отметим, в июле Илья Варламов в очередной раз побывал в Кыргызстане. Он посетил Ош, вернулся из южной столицы в Бишкек на машине, оставил восторженный отклик о природе и людях в своем Instagram.