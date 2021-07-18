Российский блогер Илья Варламов признался в любви к Кыргызстану

Российский блогер Илья Варламов в очередной раз посетил Кыргызстан. Он побывал в Оше, вернулся из южной столицы в Бишкек на машине, оставил восторженный отклик о природе и людях в своем Instagram.

«Люди у нас хорошие, а вот власть — говно», — так охарактеризовал ситуацию в Кыргызстане один мой знакомый. Я думаю, можно это сделать официальным девизом страны. За 30 лет независимости в стране было 3 революции, но это особо не помогло. Коррупция, кумовство и беспредел никуда не исчезли«, — написал блогер.

Фото Ильи Варламова

«Страна нищая, почти треть населения живет за чертой бедности. По уровню жизни населения Кыргызстан среди бывших советских республик делит последнее место с Таджикистаном. Пенсия 100 долларов, зарплата 200. И как прожить на эти деньги? Люди едут работать в Россию, там и остаются — получить российское гражданство для киргиза дело не сложное. И если Россия забирает людей, то Китай потихоньку скупает страну. Ну, как скупает. Дает кредиты, строит в долг, помогает. Но рано или поздно по долгам придется платить. И мировой опыт подсказывает, что китайцы, как раз очень хорошо свои долги собирают — землями, предприятиями и объектами, которые они строят, пока местные уши развесили. Я люблю Кыргызстан, люблю людей, природу, кухню. Но эта поездка оставила мрачное впечатление. Очень хочется, чтобы киргизы вырвались из этого замкнутого круга и пошли уже вперед. Они этого достойны», — отметил Илья Варламов.

В комментариях большинство кыргызстанцев согласились с мнением блогера.