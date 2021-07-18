09:19
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество

Российский блогер Илья Варламов признался в любви к Кыргызстану

Российский блогер Илья Варламов в очередной раз посетил Кыргызстан. Он побывал в Оше, вернулся из южной столицы в Бишкек на машине, оставил восторженный отклик о природе и людях в своем Instagram.

«Люди у нас хорошие, а вот власть — говно», — так охарактеризовал ситуацию в Кыргызстане один мой знакомый. Я думаю, можно это сделать официальным девизом страны. За 30 лет независимости в стране было 3 революции, но это особо не помогло. Коррупция, кумовство и беспредел никуда не исчезли«, — написал блогер.

Ильи Варламова
Фото Ильи Варламова

«Страна нищая, почти треть населения живет за чертой бедности. По уровню жизни населения Кыргызстан среди бывших советских республик делит последнее место с Таджикистаном. Пенсия 100 долларов, зарплата 200. И как прожить на эти деньги? Люди едут работать в Россию, там и остаются — получить российское гражданство для киргиза дело не сложное. И если Россия забирает людей, то Китай потихоньку скупает страну. Ну, как скупает. Дает кредиты, строит в долг, помогает. Но рано или поздно по долгам придется платить. И мировой опыт подсказывает, что китайцы, как раз очень хорошо свои долги собирают — землями, предприятиями и объектами, которые они строят, пока местные уши развесили. Я люблю Кыргызстан, люблю людей, природу, кухню. Но эта поездка оставила мрачное впечатление. Очень хочется, чтобы киргизы вырвались из этого замкнутого круга и пошли уже вперед. Они этого достойны», — отметил Илья Варламов.

В комментариях большинство кыргызстанцев согласились с мнением блогера.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201517/
просмотров: 621
Версия для печати
Материалы по теме
Илья Варламов не нашел слов, чтобы описать красоту дороги из Оша в Бишкек
Илья Варламов о том, почему он счастлив оказаться в городе Ош
Блогер Илья Варламов вновь приехал в Кыргызстан. Теперь он изучает город Ош
Жалко людей. Блогер Илья Варламов о настойке иссык-кульского корня
Власти Бишкека не любят людей. Мэрия прокомментировала репортаж Ильи Варламова
Полная деградация городской среды. Илья Варламов выпустил репортаж о Бишкеке
Блогер Илья Варламов возмущен, что кандидат в депутаты использовал его для пиара
Кто этим баранам выдает права? Илья Варламов о культуре водителей в Кыргызстане
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Давление на&nbsp;&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева Давление на «Кыргызтелеком» продолжается. Из-за племянника Камчыбека Ташиева
Спонсоры для ГКНБ и&nbsp;МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию? Спонсоры для ГКНБ и МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию?
В&nbsp;Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт В Кыргызстане задержан боевик, планировавший совершить теракт
Бизнес
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
18 июля, воскресенье
09:00
Неделя-24. Пытки Орхана Инанды, кого избрали в депутаты и вся правда о вакцинах Неделя-24. Пытки Орхана Инанды, кого избрали в депутаты...
08:54
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 43 медработника
08:51
Коронавирусом болеют 20 тысяч 478 человек, 1 тысяча — в тяжелом состоянии
08:44
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 10 человек
08:42
В КР выявили 1 373 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 149 029
17 июля, суббота
22:28
Трагедия в Аксы. Спасатели нашли тело пятилетнего ребенка
21:26
Xiaomi впервые обошла Apple на мировом рынке смартфонов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июля: местами дожди