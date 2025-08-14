ГКНБ: В Таласе нет ни одного члена ОПГ со статусом «смотрящий» или «положенец»

Государственный комитет национальной безопасности провел в Таласской области оперативно-профилактическую операцию «Бандит», направленную на предупреждение и пресечение противоправной деятельности организованных преступных групп.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, из 48 граждан, состоящих на учете в качестве участников ОПГ, 13 постоянно проживают на территории Таласской области. У них взяты биометрические данные, проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.

Также в ведомстве отметили, что 6 граждан состоят на учете за рубежом, 5 отбывают наказание в исправительных учреждениях, 24 проживают в других регионах Кыргызстана.

«Зарегистрированные члены преступной организации отказались от идеологии преступных группировок и обязались соблюдать требования законодательства. На территории Таласской области нет ни одного члена ОПГ со статусом «смотрящий» или «положенец», а любые попытки возрождения преступной идеологии будут строго караться в соответствии с законодательством», — сказали в ГКНБ.

В рамках операции «Бандит» спецслужбы уже провели профилактические работы в Ошской области, где на учете МВД находятся 82 человека, и Чуйской, где числится 255 лиц, причастных к ОПГ.