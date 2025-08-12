12:29
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура

В Бишкеке в отделении милиции погиб 25-летний парень. Об этом в соцсетях сообщили его близкие.

По их словам, парня доставили в ГОМ-1 УВД Ленинского района 9 августа примерно в 21.30.

«Через 15 часов позвонили из морга, сделали вскрытие без нас. Мы забрали холодное тело с побоями в  воскресенье в 19.00. У меня есть видео, где сотрудник отвечает по этому делу, что им можно делать вскрытие без уведомления родственников. Что-то хотели скрыть? До смерти забили его (братишку), задерживали четверо-пятеро сотрудников. Якобы не было паспорта и телефона не было рядом. Какой человек сейчас ходит без телефона? Где его телефон? Он звонил друзьям, сестре, всем перед тем, как его задержали», — написала сестра погибшего.

В пресс-службе УВД Ленинского района ответили, что факт смерти парня 2000 года рождения, произошедшей 9 августа в здании одного из подразделений управления, зарегистрирован.

По факту назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причины смерти. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ленинского района для дачи юридической оценки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339269/
просмотров: 1105
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев
На театральной аллее в Бишкеке вырубают ивы
Здание школы № 23 в Бишкеке готовят к сносу
На 3,5 миллиона сомов оштрафовали точки общепита в Бишкеке в июле
В Бишкеке задержали женщину за дачу взятки сотрудникам милиции
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке намерены выдавать жилеты
Нет истязанию и боям. Правила содержания домашних животных утверждают в Бишкеке
Необычный таксист и автомобиль удивили бишкекчан
Жара без паники. В Бишкеке нет всплеска вызовов и смертности
Как есть: Бишкек — сковородка под солнцем
Популярные новости
Эркина Мамбеталиева приговорили к&nbsp;девяти годам колонии строгого режима Эркина Мамбеталиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Пятерых жителей &laquo;Кок-Жара&raquo;, задержанных за&nbsp;перекрытие дороги, водворили в&nbsp;СИЗО Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
В&nbsp;Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
В&nbsp;Боомском ущелье люди остались запертыми в&nbsp;маршрутке. Им&nbsp;помогли патрульные В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
12:28
В результате авиаудара по больнице в Газе погибли сразу пять журналистов В результате авиаудара по больнице в Газе погибли сразу...
12:25
В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев
12:17
Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Кыргызстана
12:14
Мэр Оша просит Минкультуры передать окрестность горы Сулайман-Тоо муниципалитету
12:08
Часть Бишкека 14 августа останется без холодной воды