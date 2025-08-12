В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура

В Бишкеке в отделении милиции погиб 25-летний парень. Об этом в соцсетях сообщили его близкие.

По их словам, парня доставили в ГОМ-1 УВД Ленинского района 9 августа примерно в 21.30.

«Через 15 часов позвонили из морга, сделали вскрытие без нас. Мы забрали холодное тело с побоями в воскресенье в 19.00. У меня есть видео, где сотрудник отвечает по этому делу, что им можно делать вскрытие без уведомления родственников. Что-то хотели скрыть? До смерти забили его (братишку), задерживали четверо-пятеро сотрудников. Якобы не было паспорта и телефона не было рядом. Какой человек сейчас ходит без телефона? Где его телефон? Он звонил друзьям, сестре, всем перед тем, как его задержали», — написала сестра погибшего.

В пресс-службе УВД Ленинского района ответили, что факт смерти парня 2000 года рождения, произошедшей 9 августа в здании одного из подразделений управления, зарегистрирован.

По факту назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причины смерти. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ленинского района для дачи юридической оценки.