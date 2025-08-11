08:14
Происшествия

Разрушены дома. В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр толчков, ощущавшихся в Стамбуле, Бурсе и ряде других городов, располагался в провинции Балыкесир на западе страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 километров, говорится в сообщении ведомства.

Эпицентр находился в 400 километрах от Стамбула. Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд, в квартирах раскачивались люстры и мебель.

По последним данным, в Сындыргы из-за землетрясения обрушились минимум 10 малоэтажных зданий, еще более 20 сильно повреждены. Четырех человек достали живыми из-под завалов, по меньшей мере двое остаются под обломками.

В результате землетрясения 1 человек погиб, 29 пострадали, сообщил глава МВД Турции.
