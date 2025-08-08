В Бишкеке задержади двух женщин, подозреваемых в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Кроме того, одна из подозреваемых дала взятку милиционеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Главный специалист Управления социального развития по Ленинскому району сообщил милиции, что две женщины Н. и А. занимаются вовлечением несовершеннолетних девочек в занятие проституцией. Одной из жертв стала 16-летняя М.А., возбудили дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией» УК КР.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру

Доставленная в УВД Ленинского района подозреваемая 22-летняя М.Н. предложила следователю взятку для закрытия дела, о чем было доложено руководству РУВД. В тот же день подозреваемую задержали с поличным при передаче денег милиционеру.

Дополнительно возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР. Женщину водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру

Кроме того, 44-летняя А.А. также подозревается в вовлечении подростков в занятие проституцией. Ее также водворили в ИВС ГУВД Бишкека.