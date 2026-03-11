09:20
В КР начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым

В Кыргызстане начался суд над окул бала Райымбека Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым, который обвиняется в том числе в коррупции.

Процесс проходит в Кара-Суйском районном суде. Однако он перенесен на 18 марта из-за неявки свидетелей.

По версии следствия, гражданин Сайпидинов в период с 2024 года совместно с некоторыми чиновниками Савайского айыл окмоту и Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии и другими частниками «реализовал преступные планы с целью получения материальной выгоды».

Напомним, Мунарбек Сайпидинов был задержан в России и 7 августа 2025 года доставлен в Кыргызстан. Министерство внутренних дел сообщило, что его арестовали по факту незаконной передачи государственных земельных участков в Кара-Суйском районе в частную собственность. По этому делу Сайпидинову предъявлено обвинение по статье 336 УК КР (коррупция), и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сайпидинов занимал должность главы Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района с 2016 по 2020 год.
