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Происшествия

Бывший секретарь суда Каракола задержан при получении 70 тысяч сомов

Чекисты задержали бывшего секретаря судебных заседаний Караколького городского суда. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

пресс-центр ГКНБ КР
Фото пресс-центр ГКНБ КР. Задержанный О.К.К.

Установлено, что прикрываясь именем судьи Каракольского городского суда А.А.П., под предлогом оказания содействия в вынесении положительного решения по гражданскому делу, вымогал деньги у пострадавшей. Его задержали при получении 70 тысяч сомов, после чего водворили в ИВС ОВД города Каракол.

В настоящее время следствием проводится проверка в отношении судьи города Каракол А.П.П. на причастность к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338244/
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