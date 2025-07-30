Незаконный лов рыбы. Правонарушители оштрафованы на 15 тысяч сомов

Сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Чуйского регионального управления проводят оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов браконьерства и нарушений правил охоты. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, с 25 июля по 28 июля 2025 года сотрудники Чуйского регионального управления в Суусамырской долине Чуйской области провели рейдовую работу по выявлению и пресечению незаконной ловли рыбы в период нереста и фактов нарушений в сфере охраны объектов животного и растительного мира.

Фото Минприроды. Незаконный лов рыбы

В ходе рейда по Суусамырской долине Чуйской области выявлено 15 фактов незаконной ловли рыбы. По данным нарушениям составлено 15 протоколов о правонарушениях на сумму 15 тысяч сомов в соответствии со статьей № 266 Кодекса КР о правонарушениях.