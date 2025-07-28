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Происшествия

В Кыргызстане произошло землетрясение

В Кыргызстане произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 13.41. Очаг землетрясения располагался в 2 километрах к северо-западу от села Эски-Масы, 3 километрах к северо-западу от села Алма, 5 километрах к западу от села Гелеген, 6 километрах к юго-востоку от села Кара-Булак, 6 километрах к северо-западу от села Масы, 6 километрах к северо-востоку от города Кочкор-Ата.

Интенсивность землетрясения составила в селах Эски-Масы и Алма около 3 баллов, селе Гелеген − 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337750/
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