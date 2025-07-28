11:05
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю

На территории Кыргызстана за прошлую неделю выявлено более 300 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Рейдовое мероприятие проходило по всей стране с 21 по 27 июля. Выявлено всего 20 тысяч 548 нарушений ПДД, из которых:

— 779 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;

— 324 протокола составлено за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 145 водителей оштрафованы за тонирование передних боковых стекол авто без соответствующих разрешительных документов;

— 999 протоколов выписаны на пешеходов;

— 3 тысячи 681 водитель оштрафован за нарушение правил эксплуатации авто;

— 56 водителей оштрафованы за автохулиганство;

— 3 тысячи 258 водителей оштрафованы за превышение скорости;

— 7 водителей наказаны за использование подложных госномеров авто;

— 9 тысяч 588 протоколов выписаны за другие нарушения ПДД.

Кроме того, за прошлую неделю в республике за нарушения ПДД 1 тысяча 711 машин водворены на штрафстоянки.

ГУОБДД МВД призывает водителей четко соблюдать Правила дорожного движения и быть осторожными на дорогах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337668/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД
В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели ночные рейды. Какие нарушения выявили
Мэр города Ош провел утренний рейд на старом центральном рынке
Рейд налоговиков. Компании, игнорирующие акцизные марки, проверят
Рейд на старом базаре и у реки Ак-Бууры провел мэр города Ош
Трехдневный ночной рейд в Оше: задержаны 4 водителя
ГУОБДД продолжает рейды в Бишкеке. Выявили более 800 нарушений
Более 500 иностранцев задержали в Москве в рамках миграционных рейдов
За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч фактов нарушений ПДД
Рамиз Алиев провел рейд по адресам неплательщиков за коммунальные услуги
Популярные новости
Штраф в&nbsp;23&nbsp;тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в&nbsp;Чуйской области Штраф в 23 тысячи сомов выписали водителю, перевозившему бетон в Чуйской области
Штормовое предупреждение. В&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются сели Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели
Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и&nbsp;Камбоджей Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и Камбоджей
В&nbsp;Кыргызстане снова произошло землетрясение В Кыргызстане снова произошло землетрясение
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
28 июля, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 июля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 июля...
10:46
Мэрию Бишкека просят найти и наказать вандалов, прибивающих рекламу к деревьям
10:43
Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю
10:39
Позор вместо праздника. Фестиваль «Бир тууган» в «Рух-Ордо» завершился скандалом
10:33
Конфликт Таиланда и Камбоджи. Бангкок и Пномпень согласились начать переговоры