Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю

На территории Кыргызстана за прошлую неделю выявлено более 300 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
Рейдовое мероприятие проходило по всей стране с 21 по 27 июля. Выявлено всего 20 тысяч 548 нарушений ПДД, из которых:
— 779 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;
— 324 протокола составлено за управление авто в нетрезвом состоянии;
— 145 водителей оштрафованы за тонирование передних боковых стекол авто без соответствующих разрешительных документов;
— 999 протоколов выписаны на пешеходов;
— 3 тысячи 681 водитель оштрафован за нарушение правил эксплуатации авто;
— 56 водителей оштрафованы за автохулиганство;
— 3 тысячи 258 водителей оштрафованы за превышение скорости;
— 7 водителей наказаны за использование подложных госномеров авто;
— 9 тысяч 588 протоколов выписаны за другие нарушения ПДД.
Кроме того, за прошлую неделю в республике за нарушения ПДД 1 тысяча 711 машин водворены на штрафстоянки.
ГУОБДД МВД призывает водителей четко соблюдать Правила дорожного движения и быть осторожными на дорогах.