За последнее десятилетие в мире утонуло более 2,5 миллиона человек

За последнее десятилетие утопление стало причиной более 2,5 миллиона предотвратимых смертей — в основном среди детей и молодежи. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, 25 июля отмечают Всемирный день предотвращения утоплений, который привлекает внимание к масштабам этой проблемы и возможностям ее предотвращения.

В этот день Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: утонуть может каждый, но опасность можно предотвратить.

«Хотя никто не застрахован от утопления, разительный контраст между странами с самым высоким и самым низким уровнем риска демонстрирует: утопление не неизбежность. Сегодня более 90 процентов случаев утопления в мире происходит в государствах с низким и средним уровнем дохода. Но и в странах с высоким уровнем дохода показатели утопления среди отдельных возрастных групп и этнических меньшинств остаются высокими и требуют срочных мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель смертности по причине утоплений в мужской части населения более чем в два раза выше, чем среди женщин. Пациентов мужского пола также чаще госпитализируют с последствиями несмертельных утоплений.

ВОЗ предлагает шесть решений с доказанной эффективностью: