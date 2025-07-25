08:45
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

За последнее десятилетие в мире утонуло более 2,5 миллиона человек

За последнее десятилетие утопление стало причиной более 2,5 миллиона предотвратимых смертей — в основном среди детей и молодежи. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, 25 июля отмечают Всемирный день предотвращения утоплений, который привлекает внимание к масштабам этой проблемы и возможностям ее предотвращения.

В этот день Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: утонуть может каждый, но опасность можно предотвратить.

«Хотя никто не застрахован от утопления, разительный контраст между странами с самым высоким и самым низким уровнем риска демонстрирует: утопление не неизбежность. Сегодня более 90 процентов случаев утопления в мире происходит в государствах с низким и средним уровнем дохода. Но и в странах с высоким уровнем дохода показатели утопления среди отдельных возрастных групп и этнических меньшинств остаются высокими и требуют срочных мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель смертности по причине утоплений в мужской части населения более чем в два раза выше, чем среди женщин. Пациентов мужского пола также чаще госпитализируют с последствиями несмертельных утоплений.

ВОЗ предлагает шесть решений с доказанной эффективностью:

  • обучение детей школьного возраста базовым навыкам плавания, безопасности на воде и оказания помощи утопающим;
  • обеспечение безопасных мест, находящихся вдали от водоемов, для детей дошкольного возраста под должным присмотром;
  • установка барьеров, ограничивающих доступ к воде;
  • обучение потенциальных очевидцев безопасному спасению и реанимации;
  • разработка и соблюдение правил безопасного судоходства, включая обязательное ношение спасательных жилетов;
  • повышение устойчивости к наводнениям и другим опасностям, а также управление соответствующими рисками.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337537/
просмотров: 609
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ предупреждает о глобальной вспышке вируса. Есть ли угроза для Кыргызстана?
Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане отреагировал на случаи нападения на врачей
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Число утонувших в Кыргызстане с начала года достигло 33 человек — МЧС
ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию
Каждый шестой житель Земли страдает от одиночества
ВОЗ призывает к запрету ароматизаторов в табачных изделиях для защиты молодежи
Хотел достать упавший мяч. В селе Сосновка в канале утонул 15-летний мальчик
7 апреля — Всемирный день здоровья
ВОЗ передала Минздраву лабораторное оборудование на 8 миллионов сомов
Популярные новости
Около тысячи студентов отчислили из&nbsp;вузов на&nbsp;Иссык-Куле после проверки ГКНБ Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ
Решение о&nbsp;прекращении гражданства&nbsp;РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в&nbsp;Магадане Решение о прекращении гражданства РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в Магадане
Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и&nbsp;Камбоджей Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и Камбоджей
Штормовое предупреждение. В&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются сели Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
26 июля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 июля, пятница
23:38
PlayStation 5 получит режим энергосбережения для снижения углеродного следа
22:43
Рамзан Кадыров госпитализирован в Турции — СМИ
22:22
В Telegram может появиться система рейтинга пользователей
22:00
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
21:42
За последнее десятилетие в мире утонуло более 2,5 миллиона человек