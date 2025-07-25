В Оше задержан инспектор милиции за коррупцию и злоупотребление полномочиями

В городе Ош в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и Службы внутренней разведки МВД КР установлен факт злоупотребления должностным положением со стороны инспектора патрульной милиции Управления внутренних дел Оша — прапорщика милиции К.Т.К.. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Инцидент произошел 5 июля 2025 года во время рейда, когда инспектор остановил автомобиль марки Chevrolet Spark. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительского удостоверения (лишен права управления на один год), а также не имел технического паспорта на машину.

Вместо того чтобы оформить протоколы и привлечь нарушителя к ответственности, инспектор, злоупотребляя служебным положением, подал в Ошский областной наркологический центр ложные данные, указав в направлении личность пассажира автомобиля. В результате экспертизы водитель-нарушитель был освобожден от ответственности, а автомобиль передан без надлежащего оформления.

Фото ГКНБ. Подозреваемый

23 июля 2025 года в ходе утреннего разводного построения личного состава патрульной милиции прапорщик К.Т.К. был вызван сотрудниками ГКНБ и СВР МВД для проведения следственных действий. По итогам проверки, согласно статьям 96 и 97 Уголовно-процессуального кодекса КР, инспектор был задержан и помещен в изолятор временного содержания Главного управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области.

Данное задержание является частью системной работы по искоренению коррупционных проявлений в системе обеспечения безопасности дорожного движения.