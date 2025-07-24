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Замначальника налоговой в Кара-Суу арестован по подозрению в коррупции

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана выявили коррупционную схему в Управлении налоговой службы по Кара-Сууйскому району Ошской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным спецслужбы, задержан заместитель начальника УГНС по Кара-Сууйскому району А.А.М. Его подозревают в злоупотреблении должностным положением при проведении налогового контроля в отношении ОсОО С.Л.. 

Следствие установило, что в 2023 году налоговик совместно с представителями ОсОО организовал коррупционную схему уклонения от уплаты налогов. Сотрудники Налоговой службы преднамеренно занизили сумму обязательных налоговых платежей. В результате государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

А.А.М. предъявлено обвинение по статье 337 часть 3 Уголовного кодекса КР — «Злоупотребление должностным положением с причинением тяжких последствий». 22 июля Ошский городской суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в СИЗО ГКНБ по городу Ош и Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337374/
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