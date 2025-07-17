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Происшествия

Найден повешенным. Акыйкатчи обеспокоена гибелью военнослужащих

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева выражает серьезную обеспокоенность рядом случаев гибели военнослужащих срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Института акыйкатчи.

По ее данным, уполномоченный представитель института в Джалал-Абадской области выехал в воинскую часть после получения информации о смерти солдата, проходившего службу в батальоне № 5 Департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний.

Воинская часть № 5 расположена в селе Бешик-Жон Базар-Коргонского района. В ней несут службу 30 военнослужащих и 90 солдат-срочников.

По официальным данным, 16 июля в 5.30 в кабинете командира части обнаружено тело солдата Т.Б., 2005 года рождения, уроженца Кочкорского района Нарынской области. Он найден повешенным на собственном ремне, привязанном к отопительной трубе.

В ту ночь Т.Б. дежурил вместе с прапорщиком И.Ж.А. По словам сослуживцев, они играли в шашки, после чего Т.Б. отправился проверять полив газонов. Спустя около получаса его нашли мертвым.

По информации командира батальона, майора А.Д.У., солдат оставил предсмертную записку, в которой указал на психологическое давление со стороны сослуживца. Однако представители института омбудсмена не смогли с ней ознакомиться, так как в части проводятся следственные мероприятия военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона.

Т.Б. проходил службу с 21 апреля 2025 года. Командир батальона отметил, что с момента прибытия в часть психолог рекомендовал вести за ним наблюдение. В связи с этим он был назначен радистом и сидел в приемной кабинета командира.

По словам сослуживцев, Т.Б. в течение трех месяцев службы вел себя спокойно, конфликтов не имел, был немногословным, физически крепким.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело.

По словам омбудсмена, отдельные трагические случаи могут быть связаны с нарушениями уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (так называемой дедовщиной), а также с недостаточным вниманием к морально-психологическому состоянию личного состава.

Акыйкатчи подчеркивает, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права каждый военнослужащий и призывник должны находиться под защитой государства.

Джамиля Джаманбаева призывает руководство ГСИН провести комплексные меры по предотвращению трагических случаев.

«В частности, необходима внутренняя оценка психологического климата в подразделениях ДОК с привлечением профессиональных психологов и применением анонимных анкет. Письмо с более подробными рекомендациями по соблюдению прав военнослужащих будет направлено в ГСИН», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336599/
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