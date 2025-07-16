МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая

Выявлена крупная коррупционная схема, связанная с незаконным ввозом мототранспортных средств — мопедов, скутеров и мотоциклов — из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, импорт осуществлялся на основе поддельных документов: объемы двигателей занижались до 49 кубических сантиметров, чтобы избежать уплаты обязательных таможенных пошлин. Однако, как показала экспертиза, реальный объем двигателей большинства транспортных средств превышал указанные объемы.

Ключевую роль в схеме играла экспертная организация, специалисты которой за вознаграждение от 2,5 тысячи сомов выдавали фиктивные заключения, не проводя фактических исследований. С августа 2024 по июль 2025 года эта организация подготовила 4 тысячи 388 ложных заключений. Согласно официальному выводу СЭС при Минюсте КР, средний объем двигателей составлял 147,9 кубических сантиметра.

Незаконно ввезенная техника продавалась через интернет и по упрощенным схемам в Бишкеке, Чуйской области и других регионах страны. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил 48 миллионов сомов.

Кроме материального ущерба, МВД отмечает, что схема несет серьезную угрозу общественной безопасности — мощная мототехника, ввезенная без проверки и технического контроля, используется на дорогах с грубыми нарушениями, что увеличивает риск ДТП.

В рамках расследования по статье «Коррупция» УК КР задержаны:

директор экспертной организации Б.Г., 1977 года рождения,

владелец фирмы К.А., 1973 года рождения,

эксперт С.К., 1979 года рождения.



В отношении всех троих судом города Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.