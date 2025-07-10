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Происшествия

От последствий камнепада расчищен участок автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт

На 245-м, 262-м и 264-м километрах автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт были убраны камни, обрушившиеся со склонов гор. Об этом сообщает пресс-служба  Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, дорожно-эксплуатационным предприятием № 955 на данном участке проведена оперативная очистка. На место были привлечены один погрузчик и автогрейдер.

В настоящее время движение восстановлено, дорога открыта.

9 июля 2025 года в результате сильного дождя на участке автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт (245-й, 262-й и 264-й километры) сошел сель и на проезжую часть обрушились камни.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335785/
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