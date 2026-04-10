ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует о том, что с 13 по 17 апреля с учетом погодных условий на 132-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в Боомском ущелье (3902-й километр железной дороги), будут проведены работы по спуску опасных камней.

Работы проведут после частичного перекрытия трассы сотрудниками ГУОБДД МВД с 10.00 до 16.00.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц транспорта работы по спуску камней прекращаются и проводится пропуск авто. Необходимо заранее запланировать маршрут передвижения на автотранспорте.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.