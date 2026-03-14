14 марта 2026 года с 14.00 до 18.00 на 294–304-м километре автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт (ущелье Кара-Ункур) будут проводиться работы по принудительному спуску снежных лавин в целях предотвращения лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим движение транспорта на данном участке будет временно закрыто.

Просим водителей отнестись с пониманием, строго соблюдать требования безопасности и, по возможности, воздержаться от поездок по этому участку дороги в указанный промежуток времени.

Дополнительная информация будет сообщена позже.