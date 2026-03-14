10:36
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Спуск лавин. Участок дороги Бишкек — Нарын — Торугарт временно закроют

14 марта 2026 года с 14.00 до 18.00 на 294–304-м километре автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт (ущелье Кара-Ункур) будут проводиться работы по принудительному спуску снежных лавин в целях предотвращения лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В связи с этим движение транспорта на данном участке будет временно закрыто.

Просим водителей отнестись с пониманием, строго соблюдать требования безопасности и, по возможности, воздержаться от поездок по этому участку дороги в указанный промежуток времени.

Дополнительная информация будет сообщена позже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365961/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
От последствий камнепада расчищен участок автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт
Трассу Бишкек — Нарын — Торугарт будут временно перекрывать
Снежная пурга. Очистка дороги Бишкек — Нарын — Торугарт продолжается
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и&nbsp;гриппа В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 6,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
14 марта, суббота
10:30
Кабмин перераспределил полномочия по регулированию иностранной рабочей силы Кабмин перераспределил полномочия по регулированию инос...
10:20
Права женщин. Основательница кризисного центра «Сезим» получила признание ООН
10:12
Атака на Иран. Тегеран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля
10:00
От Бишкека до Парижа и LA: как близнецы Oma & Ema взрывают баттлы мира
09:59
В Чон-Арыке в автомобиле найден застреленным замглавы службы исполнителей