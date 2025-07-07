10:55
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

По подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ГКНБ

В Бишкеке задержан экс-сотрудник органов нацбезопасности, причастный к мошенничеству и содействию незаконной миграции, сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что он получил крупную сумму от арендатора швейного цеха, в котором проживали и работали 20 иностранцев. Находились они на территории КР без разрешительных документов.

Человек, представившийся действующим сотрудником ГКНБ, обещал помочь в легализации трудовых мигрантов и «прикрыть» от возможных проверок.

«Указанный гражданин в действительности не имеет отношения к ГКНБ КР, ранее был уволен из органов. Несмотря на это, он продолжал поддерживать контакт с потерпевшей стороной, затягивал с выполнением обещаний и убеждал в возможности урегулировать ситуацию. Зафиксированы факты частичного возврата денежных средств. В дальнейшем фигурант стал уклоняться от общения и не выполнил взятые на себя обязательства в полном объеме», — сообщили в ГКНБ.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335364/
просмотров: 831
Версия для печати
Материалы по теме
Бывшего главу сельской управы в Ноокате задержали за связь с ОПГ Дженго
Кинорежиссер возмущен, что министр игнорирует коррупцию в «Кыргызфильме»
Государству возвращена часть комплекса ГП «Ак-Тилек» на Иссык-Куле
Задержана группа, пытавшаяся продать украденные пограничниками боевые гранаты
Международный героиновый канал: ГКНБ изъял 175 килограммов наркотиков
У частной фирмы изъяли здание государственной стомполиклиники
ГКНБ обеспокоен качеством и сроками выполнения дорожных работ в Бишкеке
В КГУ имени Арабаева выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в КР
Серию мошенничеств с поддельными онлайн-чеками раскрыли в Иссык-Кульской области
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по&nbsp;делу о&nbsp;драке в&nbsp;Sheraton В Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по делу о драке в Sheraton
Годовалый ребенок выбежал на&nbsp;оживленную трассу по&nbsp;пути на&nbsp;Иссык-Куль Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль
Скандальная драка в&nbsp;отеле. В&nbsp;списке подозреваемых известный танцор Жан Воинов Скандальная драка в отеле. В списке подозреваемых известный танцор Жан Воинов
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
7 июля, понедельник
10:49
Торговая война. США предупредили партнеров о введении высоких пошлин с 1 августа Торговая война. США предупредили партнеров о введении в...
10:48
Об амнистии слышали, но не применяем: граждане жалуются на путаницу в налоговой
10:37
Обязательную регистрацию рекламодателей предлагают ввести в Кыргызстане
10:33
Прием в школу. Около 2,5 тысячи льготников зарегистрировали по Кыргызстану
10:32
Минстрой подвел итоги первого этапа реформ в строительной отрасли