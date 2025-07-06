Спасатели оказали помощь россиянину, который на отдыхе в Ала-Арче сломал ногу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото пресс-службы МЧС

По ее данным, гражданин России А.П., отдыхавший вчера в государственном природном парке «Ала-Арча» в Аламудинском районе Чуйской области, сломал ногу и вызвал помощь по номеру 112.

Пять дежурных спасателей спустили пострадавшего с горы и оказали ему первую помощь.

Напомним, ранее министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Аджикеев распорядился организовать выезд спасательного отряда в «Ала-Арчу» для оказания своевременной помощи туристам, если они пострадают во время отдыха.