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Происшествия

В госсобственность Чуйской области вернули промышленный участок

ГКНБ вернул в государственную собственность незаконно приватизированный промышленный земельный участок площадью 2,8 гектара в Восточной промышленной зоне города Токмака. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, участок выделили в 1989 году для строительства производственной базы предприятия «Вторчермет». В начале 2000-х годов, после банкротства правопреемника — АО «Чуйоблснабторг», территорию якобы незаконно передали в частную собственность.

По данным ГКНБ, это нарушает статью 5 Закона «О введении в действие Земельного кодекса КР», по которой такие участки должны возвращать государству при ликвидации предприятий.

Нынешний владелец, гражданин Ж.Т.Д., признал факт незаконного владения и добровольно передал земельный участок государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333797/
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