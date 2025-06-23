В госсобственность Чуйской области вернули промышленный участок

ГКНБ вернул в государственную собственность незаконно приватизированный промышленный земельный участок площадью 2,8 гектара в Восточной промышленной зоне города Токмака. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, участок выделили в 1989 году для строительства производственной базы предприятия «Вторчермет». В начале 2000-х годов, после банкротства правопреемника — АО «Чуйоблснабторг», территорию якобы незаконно передали в частную собственность.





Нынешний владелец, гражданин Ж.Т.Д., признал факт незаконного владения и добровольно передал земельный участок государству.