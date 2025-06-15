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Происшествия

Взял $15 тысяч, пообещал авто в аренду и обманул. В Бишкеке задержали мошенника

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-лужба УВД Ленинского района.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека

По ее данным, ранее в милицию с заявлением обратился пострадавший. Он рассказал, что 26 мая мужчина взял у него $15 тысяч, пообещал сдать в аренду автомашину для работы такси, но обманул и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого А.С., 1993 года рождения. Он водворен в ИВС.

Уточняется, что установлена его причастность к еще одному аналогичному преступлению.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий задержанного, сообщить по номерам телефонов: 0700 050 505, 0 701 644 403 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332748/
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