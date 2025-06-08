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Происшествия

Еще одно землетрясение произошло вчера в Кыргызстане

Еще одно землетрясение произошло вчера в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки были зафиксированы в 18.03.

Очаг землетрясения располагался в 14 километрах к востоку от села Кара-Булак, 25 километрах к западу от села Кызыл-Туу, 34 километрах к юго-востоку от районного центра Баетово.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Булак, Орто-Сырт 3 балла, селах Кызыл-Туу, Казыбек, Кара-Булун — 2,5 балла.

Напомним, вчера в 9.33 Институт сейсмологии зафиксировал еще одно землетрясение также в Иссык-Кульской области. Сила толчков составила 4,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331884/
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