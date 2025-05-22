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Банда вымогателей задержана при получении денег в городе Ош

В Оше правоохранители задержали двух девушек и мужчину, подозреваемых в вымогательстве денег. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД южной столицы.

В милицию поступила информация о том, что неизвестные девушки вымогают у местной жительницы деньги за то, чтобы освободить ее сына из тюрьмы. Они требовали $6 тысяч и 40 тысяч сомов и уверяли, что имеют связи с влиятельными людьми из правоохранительных органов и судов. По их словам, 40 тысяч сомов они возьмут за свои услуги, а остальные деньги пойдут чиновнику из суда по имени Руслан.

Кроме того, девушки угрожали: если не будет денег, то сын обратившейся получит срок больше положенного. Позже они снизили сумму с $6 тысяч до $4 тысяч.

Потерпевшая написала заявление в милицию. Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 21-летняя А. кызы А. и 22-летняя К.Ф., которые не имеют отношения к правоохранительным органам и судебной системе.

15 мая девушки назначили встречу потерпевшей в одном из кафе южной столицы, где получили деньги. Там же их задержали правоохранители, которые изъяли у них 40 тысяч сомов, а у некоего Руслана — $4 тысячи. Им оказался 41-летний О.А., который с 1 февраля 2025 года находится в розыске.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство» УК КР. Всех троих водворили в СИЗО до 1 июня.

Милиция просит возможных пострадавших от рук вышеуказанных лиц обратиться в ГУВД Оша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330037/
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