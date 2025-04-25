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Происшествия

Смертельное ДТП со скутером и водовозом. Подробности от милиции

17-летнего скутериста после столкновения с легковушкой, переехал водовоз. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь УПСМ Бишкека Мирлан Таалайбеков.

Напомним, столкновение скутера и водовоза произошло 24 апреля примерно в 22.30 на пересечении улицы Садырбаева и Южной магистрали. Грузовое авто ехало по Садырбаева в северном направлении, и по данным ГУОБДД, скутерист на скорости врезался в него сзади.

В свою очередь Мирлан Таалайбеков рассказал другую историю. По улице Садырбаева на скутере марки «Самурай» ехали два 17-летних парня. На пересечении с улицей Кара-Коо, скутер столкнулся с задним крылом автомобиля марки Mercedes-Benz, в результате чего пассажир и водитель скутера упали на землю.

В этот момент рядом проезжающий водовоз переезжает одного из парней. От полученных травм на месте скончался 17-летний О.А. - пассажир скутера. Легковое авто, водовоз и скутер водворены на штрафстоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу для дальнейших разбирательств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327329/
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