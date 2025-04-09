ГНС выявила более 12 тонн немаркированного дизтоплива в Баткенской области

Сотрудники Налоговой службы выявили факт реализации дизельного топлива без обязательной маркировки на одной из автозаправочных станций в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушение обнаружено в ходе рейдового налогового контроля, проведенного совместно со специалистами центра маркировки топлива ОАО «Учкун».

Общий объем выявленного немаркированного топлива составил 12 тысяч 689 литров, его общая стоимость оценивается в 946 тысяч 599 сомов.

По факту составлены соответствующие акты. В настоящее время материалы готовятся для передачи в территориальный надзорный орган для принятия мер, предусмотренных законодательством.

Налоговая служба напоминает, что реализация горюче-смазочных материалов без обязательной маркировки является нарушением законодательства и может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.