В Оше при получении взятки в 100 тысяч сомов задержана судмедэксперт

Спецслужбы задержали судмедэксперта при получении взятки. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.







Спецслужбы выявили, что сотрудница Центра Ошской областной судебно-медицинской экспертизы Э.Ж.М. вымогает у гражданина Турции Ч.А.А. 100 тысяч сомов за ускорение процесса выдачи тела умершего сына. Судмедэксперт задержана 1 апреля при получении ранее помеченных денег, после чего ее водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

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19 марта 2025 года на участке Кок-Таш Баш-Добинского сельского округа Узгенского района обнаружено тело гражданина Турции Ч.А.С. По подозрению в убийстве в Узбекистане задержан 33-летний Д.А., которого водворили в ИВС. Второй подозреваемый объявлен в розыск.