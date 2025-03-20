Крупная контрабанда лекарств пресечена в Баткенской области

В приграничной зоне села Кара-Бак Баткенской области пресечена попытка контрабандного ввоза крупной партии лекарств из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, владельцем товара является местный житель — гражданин КР Ы.К.У., при котором обнаружили 4 тысячи 500 единиц препаратов пяти наименований индийского производства (Plastomet-50, Candiblotic, Herpinize-250, Herpinize-500, Galcyclovir), якобы предназначенных для лечения онкологических заболеваний и профилактики после трансплантации внутренних органов.











Возбуждено уголовное дело по статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР.