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Крупная контрабанда лекарств пресечена в Баткенской области

В приграничной зоне села Кара-Бак Баткенской области пресечена попытка контрабандного ввоза крупной партии лекарств из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, владельцем товара является местный житель — гражданин КР Ы.К.У., при котором обнаружили 4 тысячи 500 единиц препаратов пяти наименований индийского производства (Plastomet-50, Candiblotic, Herpinize-250, Herpinize-500, Galcyclovir), якобы предназначенных для лечения онкологических заболеваний и профилактики после трансплантации внутренних органов.

Сопроводительных документов на лекарства не было. Общая сумма изъятого — более 3 миллионов сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323489/
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