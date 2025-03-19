11:35
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Происшествия

В Сокулуке мужчина убил приятеля и поджег дом с его телом

Правоохранители задержали 30-летнего Т.К. по подозрению в убийстве своего приятеля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 марта примерно в 7.10 в милицию поступило сообщение, что в одном из домов села Сокулук в результате пожара скончался мужчина. Началась доследственная проверка.

Милиция установила, что примерно в 04.00 18 марта в доме находились двое мужчин, между которыми произошла ссора. 30-летний Т.К. до смерти избил приятеля. Чтобы скрыть преступление, поджег дом, в котором лежало тело.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» УК КР. 30-летний Т.К. задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323275/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Чуй пропал мужчина. Его тело нашли спустя четыре месяца среди камней
Самолет загорелся в аэропорту американского города Денвера
Обвиняемый в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой приговорен к 15 годам тюрьмы
Женщина вышла на одиночный пикет к зданию мэрии города Ош
После пожара. Врачи НИИХСиТО выполняют по две-три операции в день
Пожар в НИИХСиТО. Минздрав наградил медиков, дежуривших в ночь инцидента
МЧС: В результате пожара на СТО в Бишкеке сгорели четыре авто
Вулканизация горит на улице Алма-Атинской в Бишкеке
Пожар в корпусе урологии. В Нацгоспитале провели учения
Пожар в НИИХСиТО. Определена сметная стоимость ремонта
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;девятого этажа выпали еще два ребенка В Бишкеке с девятого этажа выпали еще два ребенка
Разбойное нападение. Мирбек Атабеков не&nbsp;может добиться справедливости шестой год Разбойное нападение. Мирбек Атабеков не может добиться справедливости шестой год
В&nbsp;милиции рассказали подробности драки на&nbsp;Ошском рынке В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке
В&nbsp;аэропорту задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве на&nbsp;37&nbsp;миллионов сомов В аэропорту задержали подозреваемую в мошенничестве на 37 миллионов сомов
Бизнес
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
19 марта, среда
11:31
Вспышка кори. Треть заболевших в Кыргызстане — дети до года Вспышка кори. Треть заболевших в Кыргызстане — дети до ...
11:25
В Сокулуке мужчина убил приятеля и поджег дом с его телом
11:20
Камчыбек Ташиев рассказал, как удалось ускорить переговоры с РТ по границам
11:18
Нацбанк намерен убрать барьеры для женщин-предпринимателей при получении кредита
11:15
Пресечена контрабанда меди и микросхем на 2 миллиона сомов