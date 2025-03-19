В Сокулуке мужчина убил приятеля и поджег дом с его телом

Правоохранители задержали 30-летнего Т.К. по подозрению в убийстве своего приятеля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 18 марта примерно в 7.10 в милицию поступило сообщение, что в одном из домов села Сокулук в результате пожара скончался мужчина. Началась доследственная проверка.

Милиция установила, что примерно в 04.00 18 марта в доме находились двое мужчин, между которыми произошла ссора. 30-летний Т.К. до смерти избил приятеля. Чтобы скрыть преступление, поджег дом, в котором лежало тело.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» УК КР. 30-летний Т.К. задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.