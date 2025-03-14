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Происшествия

Государству возвращен пансионат «Бар-Булак» в Иссык-Кульской области

Государственный комитет национальной безопасности возвратил государству пансионат «Бар-Булак», сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что расположенный в Тонском районе Иссык-Кульской области пансионат с земельным участком в 2,3 гектара был незаконно передан Тонскому отделению Соцфонда в 2005 году в счет погашения задолженности.

Передачу имущества, как уточнили в спецслужбе, осуществили должностные лица Ак-Терекской сельской управы, хотя пансионат не был на их балансе.

Далее, по данным ГКНБ, у Соцфонда в 2006 году пансионат выкупает частное лицо (Б.Ж.) за 2 миллиона 542 тысячи 740 сомов и получает акт о праве частной собственности. Но уже в 2007 году межрайонный суд Иссык-Кульской области признает сделку между Ак-Терекской сельской управой и Тонским отделением Соцфонда недействительной, после чего Б.Ж. получил свои деньги назад.

Но, как оказалось, государственный акт о праве частной собственности не был аннулирован соответствующим образом, а Б.Ж. продолжал незаконно пользоваться пансионатом.

«С целью легализации данного имущества, подделав документы, в 2016 году получил кредит и заложил пансионат в ОАО «Айыл Банк». По подозрению в подделке документов и легализации преступных доходов Б.Ж. был задержан следственными органами. В ходе следствия, признав свою вину, он передал пансионат «Бар-Булак» на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом КР», — сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что специалистами проводится оценочная экспертиза, а следствие продолжается.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Возвращенный на баланс государства пансионат

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322824/
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