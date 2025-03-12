Внимание, розыск! В городе Ош уже вторую неделю ищут 17-летнюю Кумушай Тиланову

В Оше уже вторую неделю не могут найти 17-летнюю Кумушай Тиланову. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Жительница улицы Руставели пропала 25 февраля. По информации, предоставленной ее матерью, в тот день примерно в 14.30 она ехала вместе со своей дочерью на общественном транспорте по улице Масалиева, но когда они подъехали к остановке, где должны были выйти, Кумушай пропала. Оказалось, что девушка вышла раньше из автобуса и с тех пор ее не могут найти.

Фото УВД Оша. Пропавшая Кумушай Тиланова

Кумушай Тиланова была одета в зеленую куртку и черные брюки.

Отдел уголовного розыска управления внутренних дел южной столицы просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить по телефонам: 0322248282, 0990907918.