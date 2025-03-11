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Государству возвращена территория бывшего пионерского лагеря «Дружба» в Нарыне

ГКНБ вернул государству территорию бывшего пионерского лагеря «Дружба» площадью 4,5 гектара в селе Арал Джумгальского района Нарынской области.

Установлено, что относящийся к бывшему Мин-Кушскому заводу «Оргтехника» пионерский лагерь на 180 мест на фоне периодических реорганизаций и частой смены руководства предприятия без каких-либо документов переписали на кооператив «Умут».

Впоследствии 31 декабря 2008 года директором кооператива «Умут» Р.К. пионерский лагерь «Дружба» отчужден гражданину М.Б.С. по договору купли-продажи.

От указанного объекта остался только земельный участок, так как прежние владельцы пионерского лагеря разобрали все жилые корпуса и распродали на стройматериалы. Данный объект передан на баланс Куйручук-Кызартского айыльного аймака Джумгальского района.

Ранее на баланс государства вернули товарно-материальные ценности (станки инструменты) и 6 объектов недвижимости (земельные участки и сооружения) общей площадью 11 гектаров, принадлежащие бывшему Мин-Кушскому заводу «Оргтехника» (ныне ОАО «Оргтехника»).

Продолжаются дополнительные мероприятия по возврату оставшихся объектов ОАО «Оргтехника».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322378/
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