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Происшествия

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В центре немецкого города Мангейма произошел наезд автомобиля на толпу людей. В результате инцидента, по данным газеты Bild, погибли 2 человека и 25 получили ранения.

Трагедия произошла на площади Парадеплац. Очевидцы сообщают, что черный внедорожник на высокой скорости въехал в толпу.

Водитель автомобиля задержан. Он был вооружен. Однако информация о его личности и мотивах пока не разглашается.

Полиция проводит операцию в центре города и призывает жителей избегать посещения этого района. 

Напомним, в феврале этого года в Мюнхене водитель автомобиля намеренно въехал в толпу людей. Тогда пострадало 27 человек.

В  декабре 2024 года в центре Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли четыре человека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321620/
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