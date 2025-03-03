В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В центре немецкого города Мангейма произошел наезд автомобиля на толпу людей. В результате инцидента, по данным газеты Bild, погибли 2 человека и 25 получили ранения.

Трагедия произошла на площади Парадеплац. Очевидцы сообщают, что черный внедорожник на высокой скорости въехал в толпу.

Водитель автомобиля задержан. Он был вооружен. Однако информация о его личности и мотивах пока не разглашается.

Полиция проводит операцию в центре города и призывает жителей избегать посещения этого района.

Напомним, в феврале этого года в Мюнхене водитель автомобиля намеренно въехал в толпу людей. Тогда пострадало 27 человек.

В декабре 2024 года в центре Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли четыре человека.