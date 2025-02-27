Легендарный актер Голливуда Джин Хэкмен найден мертвым в своем доме в Санта-Фе

Легендарный голливудский актер Джин Хэкмен найден мертвым в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, вместе со своей женой классической пианисткой Бетси Аракава. Об этом сообщает Santa Fe New Mexican со ссылкой на полицию.

Уточняется, что полиция округа обнаружила тела 95-летнего двукратного лауреата премии «Оскар» и 63-летней Бетси Аракава — его жены, с которой он прожил 34 года, а также их собаки в среду днем. Причина смерти пока не объявлена.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил эту новость.

Джин Хэкмен был одним из самых талантливых актеров своего времени благодаря главным ролям в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Королевская семья Тененбаумов».

В послужном списке актера — два «Оскара», три «Золотых глобуса» и премия Сесила Б. Де Милля, присужденная в 2003-м.